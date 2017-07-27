Барнаульский кот-политик предложил вернуть Аляску России

Собравшийся баллотироваться в президенты России барнаульский кот Барсик предложил свою кандидатуру на пост мэра города в США; также у него в планах вернуть Аляску России, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения в группе «Народный мэр Барсик» в соцсети «ВКонтакте».

Барсик выразил скорбь по поводу смерти мэра города Талкитна в США – кота по кличке Стаббс, который прослужил на своём посту около 20 лет. Также кот-патриот предложил жителям американского города выбрать его в качестве временного мэра до выборов президента России в 2018 году. На посту градоначальника политик планирует начать агитационную кампанию за возвращение Аляски в состав России.

«Город Талкитна находится на Аляске – штате США, который до 1867 года являлся территорией Российской Империи. И я как кот-патриот не могу оставить этот город без власти. Я готов предложить горожанам свою кандидатуру в качестве почётного мэра до выборов президента России. А дальше время покажет», – говорится в сообщении Барсика.

По сообщению кота-политика, на данном посту он готов отстаивать и продвигать интересы Аляски. Одним из первых шагов станет подготовка и агитирование за возврат полуострова в состав России, итогом чего станет проведение референдума по этому вопросу. Этот шаг входит в часть предвыборной программы в качестве кандидата в президенты России. По мнению политика, это станет логичным шагом после воссоединения с Крымом.

Предвыборный лозунг кота-политика: «За Барсика не голосует только мышь!»

Напомним, что в январе 2016 года сообщество «Алтай Online» в соцсети «ВКонтакте» опубликовало поддельное письмо посла США в России Джона Теффта барнаульскому коту Барсику, которого Теффт якобы попросил не писать о связи оппозиционеров Алексея Навального и Михаила Касьянова с американским посольством. В декабре 2015 года алтайский губернатор пожелал успеха коту Барсику в гонке за пост мэра Барнаула.