 

Инженеры и экологи будут востребованы на новосибирском рынке труда в ближайшие годы

 27 июля, 14:36
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Инженеры и экологи будут востребованы на новосибирском рынке труда в ближайшие годы
Фото с сайта хопан.рф

Аналитики выяснили, что самыми востребованными специалистами в Новосибирске являются представители таких сфер, как продажи и IT; также они озвучили список профессий которые будут востребованы в ближайшие два года, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения пресс-службы сайта по поиску работы HeadHunter.

Самыми востребованными специалистами в Новосибирске являются представители таких областей, как продажи, информационные технологии, а также работники банковской сферы.

Выросло количество предложений для специалистов в областях информационных технологий, производства и фармацевтики. Также стабильно растёт спрос на рабочих, медицинских работников, специалистов ресторанного бизнеса. При этом снизилась доля вакансий для банковской сферы и бухгалтеров.

По сообщению пресс-службы, в ближайшие несколько лет вырастет спрос на специалистов в области информационных технологий, медицины и биотехнологий. Также востребованными на рынке труда будут инженеры, психологи и экологи.

«Наверняка этот список не окончательный, слишком быстро сейчас развиваются многие технологии, чтобы предположить все профессии. При этом стоит помнить, что можно выбрать самую перспективную профессию, но, если она не нравится человеку, он никогда не будет в ней успешным и востребованным специалистом. И тут уже задача родителей помочь выбрать профессию своим детям, которая будет именно им по душе», – сообщила Елена Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири.

Напомним, что в апреле 2017 года Новосибирск вошёл в топ-12 городов по самым высоким средним зарплатам по России — аналитики выяснили, в каких профессиях в Новосибирске повысили зарплаты.

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