Молодые люди ответят в омском суде за истязание соседа-инвалида

В Омске перед судом предстанут трое молодых людей, которые издевались над соседом-инвалидом, воспользовавшись его беспомощным состоянием, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 27 июля.

Прокуратура направила в суд дело в отношении 17-летней школьницы девятого класса средней школы и её двух знакомых 18 и 22 лет из Омска. Они обвиняются по пунктам «г», «д», «е» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание, совершённое в отношении лица, заведомо для виновных находящегося в беспомощном состоянии, с применением пытки, группой лиц по предварительному сговору»). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении одного из молодых людей возбудили уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего»).

По версии следствия, молодые люди распивали спиртное в квартире 22-летнего обвиняемого. В течении нескольких дней они втроём издевались над 19-летним соседом по квартире, воспользовавшись его беспомощным состоянием. В силу имеющихся психологических особенностей развития он не мог адекватно реагировать на происходящее. Молодые люди истязали парня, систематически нанося побои и «иные насильственные действия», в том числе с применением пытки.

Происходящее они сняли на мобильный телефон и выложили в соцсети. Родственники потерпевшего увидели в интернете эти записи и обратились в полицию.

Девушка свою вину признала частично, а её знакомые признали полностью. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска.

Напомним, в июле в новосибирский суд направили дело в отношении двух подростков 16 и 17 лет, которые издевались над сверстником из-за длинных волос.