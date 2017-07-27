 

Мужчина и женщина выпрыгнули из окна третьего этажа отделения полиции в Омске

 27 июля, 14:58
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Мужчина и женщина выпрыгнули из окна третьего этажа отделения полиции в Омске
Фото с сайта globallookpress.com

Доставленные в отделение полиции в Омске женщина и мужчина пытались убежать через окно третьего этажа; мужчина скрылся, а женщина при падении получила травмы, от которых позже скончалась, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения пресс-службы регионального управления СКР.

Следователи проводят процессуальную проверку по сообщению о смерти женщины, обнаруженной у здания полиции.

В УМВД России по Омской области назначено проведение служебной проверки по происшествию. Несчастный случай произошёл ночью 23 июля.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в отдел полиции № 8 была доставлена жительница Советского округа 1985 года рождения для подтверждения личности и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещённых местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ… в общественных местах». В это же время в полицию был доставлен разыскиваемый гражданин 1997 года рождения.

«Воспользовавшись отсутствием сотрудника полиции, доставленные самостоятельно проследовали из фойе в административное здание отдела полиции. Позже в одном из помещений на третьем этаже была обнаружена открытая дверь, за окном – лежащая на земле женщина, доставленная в полицию. В результате падения она получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. Местонахождение мужчины, скрывшегося из отдела полиции, устанавливается», — говорится в сообщении.

По информации следствия, госпитализированная женщина на следующий день скончалась в больнице от полученных травм.

В ходе процессуальной проверки следователем будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, что 18 апреля обвиняемый сбежал из здания суда в Новосибирской области.

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