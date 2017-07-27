Новосибирский архитектор может повлиять на облик современных городов

Молодой архитектор из Новосибирска Анастасия Шеметова вошла в число финалистов I Российской молодёжной архитектурной биеннале и получит возможность повлиять на облик современных городов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы биеннале 27 июля.

Стали известны имена финалистов I Российской молодёжной архитектурной биеннале, которая пройдёт с 12 по 14 октября в городе Иннополисе Республики Татарстан. В тридцатку финалистов вошла новосибирский архитектор Анастасия Шеметова.

Финалистам предстоит разработать проект многофункционального городского квартала и представить его на итоговой экспозиции биеннале.

Как отметил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, приоритетом в финальных проектах должно быть создание комфортной жилой среды. Иными словами, предложения и идеи должны касаться не уже существующего пространства, а именно формирования параметров нового современного удобного для жизни квартала.

Стоит заметить, что в отборочном этапе биеннале участвовали 377 молодых архитекторов из 11 стран и 58 городов.

Лучшие проекты биеннале будут отмечены золотым, серебряным и бронзовым призами. Победителя выберет жюри, в которое войдут руководители архитектурных бюро из Дании, Великобритании и Нидерландов, ведущие известные российские архитекторы, представители Минстроя России и Правительства Республики Татарстан.

Напомним, в июле голландский архитектор Барт Голдхоорн рассказал на TEDxNovosibirskSalon «Идеи для города» о проекте «Город кварталов», предусматривающем другой подход к проектированию городской среды.