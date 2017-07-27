 

Новосибирский архитектор может повлиять на облик современных городов

 27 июля, 17:19
подходящие темы
Новосибирский архитектор может повлиять на облик современных городов
Фото с сайта globallookpress.com

Молодой архитектор из Новосибирска Анастасия Шеметова вошла в число финалистов I Российской молодёжной архитектурной биеннале и получит возможность повлиять на облик современных городов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы биеннале 27 июля.

Стали известны имена финалистов I Российской молодёжной архитектурной биеннале, которая пройдёт с 12 по 14 октября в городе Иннополисе Республики Татарстан. В тридцатку финалистов вошла новосибирский архитектор Анастасия Шеметова.

Финалистам предстоит разработать проект многофункционального городского квартала и представить его на итоговой экспозиции биеннале.

Как отметил глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, приоритетом в финальных проектах должно быть создание комфортной жилой среды. Иными словами, предложения и идеи должны касаться не уже существующего пространства, а именно формирования параметров нового современного удобного для жизни квартала.

Стоит заметить, что в отборочном этапе биеннале участвовали 377 молодых архитекторов из 11 стран и 58 городов.

Лучшие проекты биеннале будут отмечены золотым, серебряным и бронзовым призами. Победителя выберет жюри, в которое войдут руководители архитектурных бюро из Дании, Великобритании и Нидерландов, ведущие известные российские архитекторы, представители Минстроя России и Правительства Республики Татарстан.

Напомним, в июле голландский архитектор Барт Голдхоорн рассказал на TEDxNovosibirskSalon «Идеи для города» о проекте «Город кварталов», предусматривающем другой подход к проектированию городской среды.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 19 июля, 12:26 • статья

Точечная застройка: плюсы, минусы, подводные камни

Всегда ли точечная застройка зло? Сиб.фм в материале совместного проекта с Институтом Стрелка разбирается, как обстоит дело в России и заграницей.
 18 июля, 14:24 • статья

Пешеходная утопия: вам не надо ль променада?

Какие изменения произойдут в Новосибирске в течение пяти лет, на которые рассчитана программа, чем уникален Затулинский дисперсный парк и по какой набережной можно будет комфортно гулять осенью.
 13 июля, 12:34 • репортаж

Жизнь без квартиры и желудка

Сначала её обманул риэлтор, потом застройщик, минстрой выделил деньги в помощь, суд отбирает обратно. Как живёт, кому должна и на что надеется обманутая дольщица из Новосибирска.
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
 17 июля, 13:03 • интервью

В России этого нет. А у них это в крови

Как уехать в Англию из Томска и открыть своё дело? Ольга, уже пять лет живущая в родном городе Шекспира, — о налогах, школьном образовании и вежливости, к которой трудно привыкнуть.
присоединяйтесь!
    