 

Новосибирский главврач похитил 1,1 млн рублей для оплаты няни – прокуратура

 27 июля, 11:28
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Новосибирский главврач похитил 1,1 млн рублей для оплаты няни – прокуратура
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главного врача «Городской поликлиники № 26» Ярослава Зулина — он обвиняется в хищении 1,1 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения пресс-службы областной прокуратуры.

Уголовное дело вёл следователь ФСБ России по Новосибирской области. По версии следствия, в октябре 2009 года Зулин, не желая нести расходы по уходу за своим ребёнком, принял на работу в поликлинику женщину.

«По устной договорённости с Зулиным с октября 2009 года по ноябрь 2013 года она осуществляла уход за его малолетним ребёнком (была няней) по месту жительства, а на рабочем месте в поликлинике не появлялась и трудовые обязанности не исполняла», — говорится в сообщении прокуратуры.

В качестве зарплаты на банковскую карту няни было перечислено около 1,1 млн рублей. Зулин путём растраты похитил вверенные ему денежные средства, причинив поликлинике ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит по существу Ленинский районный суд города Новосибирска.

Напомним, что в ноябре 2016 года стало известно, что главврач поликлиники в Новосибирске получил 2,3 млн рублей с зарплаты выдуманного терапевта.

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