Огромный фонтан забил у Октябрьского моста в Новосибирске и собрал пробку

Из-за прорыва коммуникаций в Октябрьского моста в Новосибирске забил фонтан, вода залила машины на проезжей части, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля их публикации группы «АСТ 54» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению подписчиков паблика, порыв трубы произошёл на левом берегу у Октябрьского моста в 19:30 26 июля. Фонтан поднялся выше моста, вода попала на проезжую часть, это привело к созданию пробки.

В Новосибирске сейчас проводятся гидравлические испытания тепловых водопроводных сетей.

«Вчера там просто текло, теплотрасса была разобрана плиты, сняты , теплоизоляция убрана, сегодня по ходу рвануло!» — поделился участник группы Глеб Панфилов.

Напомним, что 29 декабря 2016 года улица Военная в районе ТРЦ «Аура» превратилась в бурную реку.