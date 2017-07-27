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 27 июля, 08:59
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Огромный фонтан забил у Октябрьского моста в Новосибирске и собрал пробку
Фото из группы "АСТ-54" соцсети "ВКонтаке"

Из-за прорыва коммуникаций в Октябрьского моста в Новосибирске забил фонтан, вода залила машины на проезжей части, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля их публикации группы «АСТ 54» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению подписчиков паблика, порыв трубы произошёл на левом берегу у Октябрьского моста в 19:30 26 июля. Фонтан поднялся выше моста, вода попала на проезжую часть, это привело к созданию пробки.

В Новосибирске сейчас проводятся гидравлические испытания тепловых водопроводных сетей.

«Вчера там просто текло, теплотрасса была разобрана плиты, сняты , теплоизоляция убрана, сегодня по ходу рвануло!» — поделился участник группы Глеб Панфилов.

Напомним, что 29 декабря 2016 года улица Военная в районе ТРЦ «Аура» превратилась в бурную реку.

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