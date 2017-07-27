Отказ в регистрации грозит двум кандидатам на довыборах в новосибирское заксобрание по округу № 21

Сергей Бойко на площади Пименова 9 июля 2017 года. Фото Григория Крониха для Сиб.фм

Избирком подвёл итоги выборочной проверки подписей, которые сдали кандидаты на довыборах в региональное заксобрание по округу № 21, это руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко и кандидат от партии «Коммунисты России» Виктор Куршин, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения пресс-службы областного правительства.

По информации избиркома, 19 июля 2017 года завершился приём документов, представляемых кандидатами для регистрации. Кандидат Виктор Куршин от новосибирского отделения партии «Коммунисты России», и самовыдвиженец Сергей Бойко представили подписи избирателей, собранные в поддержку своего выдвижения.

Окружная избирательная комиссия в течение 10 дней проводит проверку представленных подписных листов и документов и принимает решение о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата.

«На сегодняшний день, по информации окружной избирательной комиссии, по подписным листам кандидата Куршина В. М. признано недействительными 58 подписей, кандидата Бойко С.А. – 73 подписи из 350 отобранных по каждому кандидату для проверки», — говорится в сообщении.

Пресс-служба приводит список видов нарушений в поданных подписях.

«…у обоих кандидатов обнаружены подписи умерших; подписи, собранные членами участковых избирательных комиссий, которым участие в сборе подписей запрещено; подписи, признанные недействительными на основании почерковедческой экспертизы в связи с тем, что дата внесения или сама подпись выполнена одним лицом от имени другого лица; подписи избирателей, чьи данные не совпадают с данными отделов по вопросам миграции», — написано в сообщении.

Выявление 10 и более процентов недействительных подписей от числа подписей, отобранных для проверки, является основанием для отказа в регистрации.

«27 июля окружная избирательная комиссия на своём заседании рассмотрит вопрос о регистрации Куршина В. М., 28 июля – о регистрации Бойко С. А.», - говорится в пресс-релизе.

Сергей Бойко сообщил корреспонденту Сиб.фм, что он в курсе ситуации и считает и готовит аргументы к завтрашнему заседанию избиркома. По его словам, большинство подписей, признанных недействительными – подлинные.

«Они называют человека несуществующим, а мы видим его паспорт… Подписи, которые мы собирали – реальные, мы разыскиваем этих людей, при их содействии мы будем требовать отменить решение рабочей группы избиркома по подписям и добиваться регистрации», — сказал Бойко корреспонденту Сиб.фм.

Первый секретарь новосибирского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Лоскутов сообщил корреспонденту Сиб.фм, что Виктор Куршин от комментариев пока отказывается и будет готов поговорить с журналистом 28 июля.

Напомним, что 12 июля избирательная комиссия по округу № 21 Новосибирской области запретила кандидату в депутаты Сергею Бойко использовать карикатуру, на которой изображён человек, похожий на губернатора Владимира Городецкого.