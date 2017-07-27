Овечьи шкуры распугали посетителей алтайского парка

Фото с сайта globallookpress.com и из группы «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте»

В барнаульском парке «Юбилейный» один из отдыхающих обнаружил кучу гниющих овечьих шкур, узнал 27 июля корреспондент из сообщения в группе «Barnaul 22» в соцсети «ВКонтакте».

Житель Барнаула опубликовал в соцсетях снимки разлагающихся овечьих шкур, некоторые подписчики предположили, что это шкуры, оставшиеся после религиозного праздника.

«Объясните кто-нибудь, что за свалка овечьих шкур в Юбилейном парке? – написал один из подписчиков сообщества. – В прошлом году там была куча черепов лошадиных или коровьих (не специалист в этом). Всё это лежит, гниёт и ужасно пахнет».

Жалоба оказалась не единичной, негигиеничную свалку заметили и другие люди.

«Были в том районе, там находиться невозможно. Запах ужасный», – подтвердил другой подписчик сообщества.

В комментариях прозвучала теория, что шкуры лежат с прошлого мусульманского Курбан Байрама, однако представитель конфессии уверил, что останки животных всегда утилизируются.

Как сообщило местное издание «Алтайская правда», Россельхознадзор уже в курсе ситуации.

«Видели фотографию, – прокомментировал замначальника отдела внутреннего ветеринарного надзора алтайского управления Россельхознадзора Владимир Машкин. – Обязательно разберёмся с этим. В первую очередь свяжемся с региональным управлением ветеринарии. Вместе с ними будут предприняты меры. Очевидно, что свалка представляет биологическую опасность. Во-первых, она загрязняет окружающую среду. Во-вторых, овцы могли чем-то болеть».

На данный момент Россельхознадзор пытается установить принадлежность шкур; по данным ведомства, вблизи парка овцеводством никто не занимается.

Напомним, в середине июля иркутские дачники нашли близ домов человеческие конечности.