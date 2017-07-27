«Победа» начала продажу билетов из Новосибирска в Красноярск по 999 рублей

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» открывает регулярные рейсы по маршруту Красноярск — Новосибирск, стоимость билетов начинается от 999 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения пресс-службы красноярского аэропорта Емельяново.

Первый рейс «Победы» из Новосибирска состоится 30 сентября, продажа билетов на него уже начата. Регулярные рейсы, которые свяжут два сибирских города, будут выполняться на современных лайнерах Boeing 737-800. Из Новосибирска самолёт будет вылетать по средам, пятницам и воскресеньям в 8:00 по местному времени, вылет из Красноярска будет происходить по остальным дням недели в 06:50. Время в пути — 1 час 20 минут.

Минимальная стоимость билета — 999 рублей с учётом такс и сборов. В данный момент на продажу выставлено не менее пяти тысяч билетов по этой цене, однако их количество на каждый конкретный рейс всегда будет ограничено.

По словам генерального директора аэропорта Емельяново Андрея Метцлера, ожидается, что спрос на бюджетные рейсы в Новосибирск будет высоким, в связи с чем и был запланирован плотный график вылетов.

«Красноярцы долго ждали этот рейс по специальным тарифам, теперь авиаперелёты в соседний регион доступны и людям с небольшим уровнем дохода, например студентам и пенсионерам. Мы ожидаем, что в рамках нашего партнёрства авиакомпания "Победа" в дальнейшем увеличит частоту рейсов и расширит маршрутную сеть из Красноярска», — отметил Метцлер.

До сих пор авиакомпания «Победа» выполняла полёты из Красноярска только в Москву (ежедневно) и в Екатеринбург (с частотой три раза в неделю).



Напомним, что с июля авиакомпания S7 Airlines приступила к выполнению новых региональных рейсов по маршрутам Новосибирск — Омск и Новосибирск — Абакан.