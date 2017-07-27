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 27 июля, 08:32
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Поклонники предложили установить памятники солисту Linkin Park в Новосибирске и Барнауле
Фото с сайта globallookpress.com

Поклонники Linkin Park предлагают в Новосибирске и Барнауле установить памятники солисту американской группы Честеру Беннингтону, который 20 июля был найден мёртвым в собственном доме, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщений интернет-ресурсов.

Оргкомитет конкурса «125 идей для Новосибирска» рассмотрит заявку местных жителей о возведении в городе памятника фронтмену Linkin Park Честеру Беннингтону, сообщило агентство FlashSiberia, ссылаясь на представителя оргкомитета.

«Поступило несколько заявок об установке памятника Честеру Беннингтону. Они обязательно будут рассмотрены», — сказал собеседник агентства.

В одной из заявок поклонники хотят выполнить памятник в виде скамейки, на которой будет сидеть Беннингтон. На скамейку предлагают нанести надпись: «Who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? Well we do...».

Житель Барнаула Роман Никанов создал на портале change.org петицию с предложением установить памятник Честеру Беннингтону в его городе.

«То, сколько души он вкладывал в свои песни, не выразить никакими словами. Каждая его песня была своего рода историей жизни, историей, в которую веришь благодаря искренности Честера. Я уверен, что я не один, кто считает так же. И уверен, что я не один считаю, что он достоин того, чтобы увековечить его память в нашем городе!» — написал Никанов.

Эту петицию автор собирается доставить городским властям. На момент написания материала петицию поддержали 37 человек.

Напомним, что 16 июля в Новосибирске на территории собора Александра Невского появился памятник Николаю II и цесаревичу Алексею.

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