 

Полиция нашла трояны и flash-плеер на компьютерах штаба Навального в Красноярске

 27 июля, 16:29
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Полиция нашла трояны и flash-плеер на компьютерах штаба Навального в Красноярске
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) ГУ МВД по Красноярскому краю обнаружили на компьютерах, изъятых в местном штабе оппозиционера Алексея Навального, вирусы-трояны и нелицензированный flash-проигрыватель, по этим фактам может быть возбуждено уголовное дело, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения штаба.

По словам координатора красноярского штаба Руслана Руденко, он вместе с соратниками был приглашён в отдел ЭБиПК, где оппозиционеров ознакомили с результатами длившейся две недели «компьютерной экспертизы».

«Экспертиза состояла из описания железных внутренностей изъятых ноутбуков наших сотрудников и результатов сканирования компьютеров антивирусными программами Касперского и „Доктора Веба“. В качестве наличия контрафакта был указан, к примеру, установленный на моём компьютере flash-проигрыватель, с помощью которого в браузере можно проигрывать ролики на YouTube. Также на одном из изъятых компьютеров были обнаружены вирусы и трояны, заразившие его», — сообщил Руденко.

Он добавил, что полиция расценивает действия владельцев техники как «использование нелицензионного программного обеспечения в личных целях» и «распространение вредоносного программного обеспечения». В течение ближайших дней следователи МВД примут решение о том, достаточно ли предоставленной в экспертизе информации для возбуждения уголовного дела.

Напомним, ранее сотрудники полиции задержали волонтёров штаба Алексея Навального в селе Мельниково Томской области, где активисты раздавали агитационные газеты — правда, в тот же день волонтёров отпустили. 15 июля в Омске полицейские потребовали объяснительные у прохожих, которые брали из рук волонтёров штаба Навального листовки во время пикета оппозиции.

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