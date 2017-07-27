Смертельное ДТП унесло жизни двух детей на алтайской трассе

Две иномарки столкнулись на пересечении дорог в Алтайском крае – три человека погибли и четверо ранены, узнал 27 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Алтайскому краю.

Утром 27 июня на алтайской трассе разбились две иномарки, женщина и два ребёнка погибли, ещё четыре человека госпитализированы. ДТП произошло в Родинском районе на пересечении двух автодорог, одна из которых ведёт в Завьялово, а вторая – к границе с Казахстаном.

ДТП с участием иномарок «Тойота Карина» и «Ниссан Санни» произошло в 11:10 по местному времени. По предварительным данным, водитель «Тойоты» на повороте со второстепенной дороги не уступил имевшему преимущество «Ниссану».

В результате столкновения пассажиры «Тойоты» погибли на месте – ими оказались женщина и двое несовершеннолетних.

В «Ниссане», помимо водителя 1988 года рождения, находились две женщины 1992 и 1989 годов рождения, а также мальчик 2012 года рождения. Они живы и госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, 24 июля две девочки и мужчина погибли в ДТП под Новосибирском.