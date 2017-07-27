 

Спасатели МЧС на Байкале начали учить китайский язык ради безопасности туристов из КНР

 27 июля, 15:39
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Спасатели МЧС на Байкале начали учить китайский язык ради безопасности туристов из КНР
Фото предоставлено пресс-службой СРЦ МЧС

Сотрудники МЧС в Иркутской области начали изучать китайский язык, чтобы общаться с прибывающими на Байкал туристами из Китая и проводить с ними профилактические беседы, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

По информации ведомства, именно из Китая на Байкал чаще всего приезжают иностранные туристы-«дикари», которые путешествуют без сопровождения российских гидов, не владея ни русским, ни даже английским языком. Такая категория иностранцев, по оценке специалистов МЧС, входит в группу риска.

Первопроходцами в изучении китайского стали инспекторы пожарной безопасности, работающие на острове Ольхон — самом популярном у туристов месте отдыха на Байкале. Уже в этом году на острове было зарегистрировано три крупных пожара, и все они произошли на территории частных гостиниц, где размещаются иностранные граждане.

«Гостевые дома не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, первичными средствами пожаротушения, с грубейшими нарушениями смонтирована электропроводка, что и привело к пожарам. Только после вмешательства надзорных органов владельцы частных мини-гостиниц начали приводить помещения в надлежащее состояние. С администраторами гостевых домов проведены беседы и инструктажи, вручены переведённые на иностранные языки памятки для зарубежных постояльцев», — сообщила главный госинспектор Ольхонского района по пожарному надзору Ирина Шикуева.

Текст памяток по пожарной безопасности был разработан сотрудниками ГУ МЧС по Иркутской области, согласован в местном представительстве министерства иностранных дел РФ и только после этого переведён на китайский язык. В памятке максимально доступно изложены ключевые правила по безопасности, порядок действий при пожаре и телефоны экстренных служб.

«Мы разработали также памятки по безопасности на воде в летний период и на льду зимой, памятку о посещении лесов. Эта информация будет доступна на нескольких иностранных языках. Максимально привлекаем к профилактической работе студентов-волонтёров факультетов иностранных языков, которые с энтузиазмом участвуют в наших мероприятиях. Стараемся соответствовать современным реалиям и оперативно меняем подходы к обеспечению безопасности жителей и гостей нашего региона», — прокомментировал новшества начальник областного главка МЧС Валентин Нелюбов.

Напомним, что создаваемая на Байкале особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» (расположена в Бурятии) будет развиваться при участии инвесторов из Китая, соответствующее соглашение было подписано в июне в рамках IV российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

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