Росморречфлот выделит свыше 580 млн рублей на обновление новосибирского шлюза
27 июля, 18:03
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На реконструкцию новосибирского судоходного шлюза Росморречфлот планирует направить более 580 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля на сайте госзакупок.
26 июля Администрация обского бассейна внутренних водных путей (Росморречфлот) опубликовала информацию о проведении электронного аукциона. Предметом договора объявлено выполнение работ по объекту: «Реконструкция Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот)».
Максимальная стоимость контракта составила 584,381 млн рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы».
Исполнитель должен будет расчистить судоходный канал от бетонных обломков на дне, демонтировать существующие бетонные конструкции канала и залить новые. Сроки по проведению работ заявлены до 1 ноября 2020 года.
Новосибирский судоходный шлюз является элементом структуры гидроузла Новосибирской ГЭС, через него суда обходят плотину ГЭС. Шлюз эксплуатируется с 1961 года. Реконструкция объекта началась в 2015 году, начальная стоимость работ оценивалась в сумму более 1 млрд рублей.
Напомним, в марте 2014 года Новосибирская ГЭС возобновила реконструкцию гидротехнических сооружений плотины.