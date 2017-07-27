Росморречфлот выделит свыше 580 млн рублей на обновление новосибирского шлюза

На реконструкцию новосибирского судоходного шлюза Росморречфлот планирует направить более 580 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля на сайте госзакупок.

26 июля Администрация обского бассейна внутренних водных путей (Росморречфлот) опубликовала информацию о проведении электронного аукциона. Предметом договора объявлено выполнение работ по объекту: «Реконструкция Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот)».

Максимальная стоимость контракта составила 584,381 млн рублей. Источником финансирования выступает федеральный бюджет в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы».

Исполнитель должен будет расчистить судоходный канал от бетонных обломков на дне, демонтировать существующие бетонные конструкции канала и залить новые. Сроки по проведению работ заявлены до 1 ноября 2020 года.

Новосибирский судоходный шлюз является элементом структуры гидроузла Новосибирской ГЭС, через него суда обходят плотину ГЭС. Шлюз эксплуатируется с 1961 года. Реконструкция объекта началась в 2015 году, начальная стоимость работ оценивалась в сумму более 1 млрд рублей.

Напомним, в марте 2014 года Новосибирская ГЭС возобновила реконструкцию гидротехнических сооружений плотины.