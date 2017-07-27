Yota предложила клиентам Новосибирска безлимитный Instagram за 20 рублей в месяц

Федеральный оператор мобильной связи Yota с 25 июля запустил новое предложение для жителей Новосибирска: теперь владельцы смартфонов смогут пользоваться популярными мобильными приложениями по фиксированной цене, а также сами выбирать подходящее количество включённых в абонентскую плату минут и объём интернет-трафика, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения компании.

Новое предложение Yota даёт пользователям возможность экономить каждый месяц и не покупать ненужные минуты или гигабайты. Клиенты компании, которые чаще используют голосовую связь, смогут подключить пакет с максимальным количеством минут (5 000 минут) и минимальным количеством гигабайт интернет-трафика (1 Гб) за 1 780 рублей в месяц.

Тот, кто постоянно проводит много времени в интернете, сможет выбрать для себя пакет, включающий в себя только 300 минут голосовой связи (за 200 рублей) и 10 Гб интернет-трафика (150 рублей), в дополнение — безлимитный трафик в Instagram (20 рублей), во «ВКонтакте» (20 рублей) и WhatsApp (10 рублей). Таким образом, весь пакет обойдётся всего в 400 рублей в месяц.

Новый продукт Yota для смартфонов по-прежнему включает в себя связь по России без лишних трат – стоимость услуг не меняется в поездках по стране. Кроме того, абоненты могут совершать безлимитные звонки внутри сети Yota по России, вне зависимости от того, как долго длится разговор. Полный контроль за расходами обеспечен благодаря мобильному приложению Yota.