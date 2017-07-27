Замначальника отдела угрозыска МВД в Красноярске заподозрен в мошенничестве

Оперативники ФСБ, действуя совместно со Службой безопасности МВД, выявили в одном из отделов полиции Красноярска факт хищения 800 тысяч рублей, выделенных на служебные цели — в преступлении подозревается замначальника отдела угрозыска, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения регионального управления ФСБ.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с января 2010 по май 2017 года высокопоставленный сотрудник полиции, используя своё служебное положение, путём обмана похитил денежные средства, предназначенные для служебных целей. Общая сумма причинённого федеральному бюджету ущерба составила более 800 тысяч рублей», — говорится в сообщении краевого УФСБ.

Действия подозреваемого квалифицируются по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения». Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы.

В ФСБ отмечают, что возбуждение уголовного дела в отношении офицера полиции стало возможным благодаря непосредственному участию, а также «принципиальной и активной позиции руководства ГУ МВД по Красноярскому краю, выражающейся в нетерпимости к коррупционным проявлениям в рядах ведомства».

Напомним, в марте сотрудник одного из отделов полиции города Новокузнецка в Кемеровской области получил по приговору суда условный срок за то, что присвоил 100 тысяч рублей, хранившихся в качестве вещественных доказательств, и подменил их фальшивками, изготовленными на копировальном аппарате.