 

Житель Бурятии украл мешок лещей и сел на два года

 27 июля, 19:56
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Житель Бурятии украл мешок лещей и сел на два года
Фото с сайта Верховажье.RU

Еравненский суд вынес приговор мужчине, укравшему в состоянии алкогольного опьянения мешок рыбы из вялочного цеха, узнал 27 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Республики Бурятии.

Следствие установило, что ночью 5 мая житель Еравнинского района перерезал сетку-рабицу и проник в цех непубличного акционерного общества «Нептун». Он похитил 30-килограммовый мешок сыровяленого леща по цене 120 рублей за килограмм. Общий ущерб оценён в 3,6 тысячи рублей.

Еравнинский районный суд признал подозреваемого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Мужчина получил наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы. Решение суда не вступило в силу.

Напомним, в июле пьяный сторож в Омске отключил в офисе камеры и украл стул.

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