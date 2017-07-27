Житель Иркутской области вырастил на огороде 500 кустов конопли для личных целей

В городе Зиме Иркутской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 500 кустов конопли, которую выращивал местный житель на своём огороде, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения регионального управления МВД.

Правоохранители установили, что ранее судимый молодой человек, проживающий в частном доме с женой и двумя малолетними детьми, выращивал на своём участке около 500 кустов конопли.

В будущем 26-летний глава семейства планировал использовать растения в личных целях. Владелец регулярно ухаживал за посадками, поливал и удобрял их.

Содержание наркотика в растениях уже подтвердила экспертиза.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Напомним, двое жителей Новосибирска выращивали дома коноплю на продажу. Наркотик мужчины продавали клиентам лично.