Житель Иркутской области вырастил на огороде 500 кустов конопли для личных целей
27 июля, 18:56
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В городе Зиме Иркутской области сотрудники полиции обнаружили и изъяли около 500 кустов конопли, которую выращивал местный житель на своём огороде, узнал корреспондент Сиб.фм 27 июля из сообщения регионального управления МВД.
Правоохранители установили, что ранее судимый молодой человек, проживающий в частном доме с женой и двумя малолетними детьми, выращивал на своём участке около 500 кустов конопли.
В будущем 26-летний глава семейства планировал использовать растения в личных целях. Владелец регулярно ухаживал за посадками, поливал и удобрял их.
Содержание наркотика в растениях уже подтвердила экспертиза.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.
Напомним, двое жителей Новосибирска выращивали дома коноплю на продажу. Наркотик мужчины продавали клиентам лично.