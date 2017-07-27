Жители Новосибирска бесплатно посмотрят кино под открытым небом

В Нарымском сквере Новосибирска 28 июля покажут фильм «Джуманджи»; кинопоказы в сквере и Заельцовском парке проводятся всё лето, рассказала 27 июля корреспонденту Сиб.фм организатор проекта «Кино на траве» Надежда Кузьменко.

Программа в Нарымском сквере начнётся с игротеки в 17:00, в 20:30 гостей ждёт выступление музыкальной группы Melonhearts, затем розыгрыш подарков и сам просмотр фильма «Джуманджи».

Проект «Кино на траве» существует с 2016 года, этим летом прошло уже пять встреч кинолюбителей, планируется ещё восемь. 2 сентября молодёжный центр «Содружество» проведёт большой пикник и устроит последний кинопоказ, который завершит летний сезон.

Фильмы для просмотра выбирают посетители мероприятия в группе в социальной сети «ВКонтакте». В обсуждении люди предлагают свои варианты, после чего организаторы отбирают пять фильмов, которые будут участвовать в общем голосовании.

Последний просмотр фильма состоялся 14 июля в Нарымском сквере — тогда, по данным организатора, мероприятие посетили около 350 человек.

Напомним, 29 июля пройдёт фестиваль Пикник Сиб.фм, во время которого для гостей сыграют He called her Jen, «Проверено» и Найк Борзов.