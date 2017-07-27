 

Жители Новосибирска попробуют пуэрные блины на Фестивале Чая

 27 июля, 09:21
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Жители Новосибирска попробуют пуэрные блины на Фестивале Чая
Фото Алёны Мартыновой

В Бердском заливе Новосибирского района пройдёт IХ Сибирский Фестиваль Чая, на котором можно будет продегустировать редкие китайские, тайваньские, индийские, японские чаи и научиться разбираться в них, посетив лекции и мастер-классы экспертов, узнал корреспондент Сиб.фм 26 июля из сообщения пресс-службы «Чайной обители».

С 28 по 30 июля в Бердском заливе пройдёт IХ Сибирский Фестиваль Чая. Участники и гости фестиваля смогут посетить лекции и мастерские от экспертов чайных компаний и клубов, травников, художников, каллиграфов, музыкантов, а также специалистов телесных практик. Эксперты раскроют секреты производства и заваривания японских листовых чаёв, иван-чая и русских травяных сборов, научат правильно готовить латино-американский напиток йерба-мате.

Фото предоставлено пресс-службой «Чайной обители»

Александр Боярский проведёт обучающий семинар по современной калиграфии. Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по рисованию в технике зенарт и по чайной керамике, музыкальные и творческие мастерские, кинопоказы для ценителей арт-хауса.

Фото предоставлено пресс-службой «Чайной обители»

Любой желающий сможет продегустировать редкие китайские, тайваньские, индийские и японские чаи, а также попробовать пуэрные блины и десерты с японским порошковым чаем Матча.

Лекторий IХ Сибирского Фестиваля Чая рассмотрит темы чайного воздействия на организм и причинах этого, восприятия его отдельным человеком и группами. Будут рассмотрены такие темы как «Культура чаепития: основы гостеприимства», «Социологический взгляд на жизнь чайных сообществ», «О биохимии чая и влиянии на организм человека», «Стереохимическая теория обоняния», «Ботаника чая и агротипы чайного куста».

Фото предоставлено пресс-службой «Чайной обители»

«Идея фестиваля в том, чтобы люди, погружённые в чайную культуру, и те, кто только знакомится с чаем, смогли бы пообщаться между собой, поделиться опытом, получить новые, более глубокие знания о чае, а также получить заряд «чайного вдохновения» от людей, профессионально занимающихся чайной культурой многие годы», — пояснил эксперт компании «Чайные Братья» Леонид Никитин.

Фото предоставлено пресс-службой «Чайной обители»

В рамках IХ Сибирского Фестиваля Чая пройдёт Открытый конкурс чайных мастеров. Победителей выберут по номинациям «Вкус чая» и «Чайная атмосфера». В финале конкурсанты продемонстрируют своё мастерство. Победитель получит приглашение в чайную экспедицию в Китай.

Живая музыка от дуэта D'cameron (Сергея Адаменко и Виктора Гарагули) и импровизации на перкуссиях украсят фестивальный вечер.

Фото предоставлено пресс-службой «Чайной обители»

Организаторами и спонсорами Фестиваля Чая выступила сеть магазинов «Чайная обитель», компания «Чайные Братья» (ребрендинг компании «Братья Ча Чжай») при поддержке чайных клубов Томска и Новосибирска.

Фестиваль Чая пройдёт в Бердском заливе на территории «Экосапиенс» (Бердский городской округ, Речкуновская зона отдыха, 1а). Подробнее о событии можно узнать на сайте «Чайной обители» и в группе соцсети «ВКонтакте», либо по телефону 8 (951) 363-44-11.

В июле 2016 года сибирские травы сразились с китайским чаем на «дуэли» на алтайском Фестивале чая.

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