Жительница Иркутской области порезала своего девятилетнего сына и сбежала

Мать ударила ножом девятилетнего сына и скрылась – её нашли и поместили в психиатрическое отделение городской больницы в городе Бодайбо Иркутской области, узнал 27 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального следственного комитета.

«29-летняя женщина, находясь дома со своими малолетними детьми, во время приступа психического расстройства причинила непроникающие ножевые ранения своему девятилетнему сыну», – говорится в сообщении.

Об инциденте в полицию сообщила соседка по общежитию. Она рассказала, что после нанесения удара ножом мать бросила раненого сына и свою двухгодовалую дочь и скрылась.

Правоохранителям удалось разыскать женщину, на данный момент она помещена в психиатрическое отделение городской больницы. Мальчику оказали своевременную помощь в детском отделении той же городской больницы. Его состояние удовлетворительное. Девочка передана бабушке.

Следователи установили, что семья, в которой произошло нападение, полная и ранее считалась благополучной. Отец детей работает на одном из предприятий, мать – домохозяйка.

На данный момент следственный комитет проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в конце июля жительница Красноярского края не смогла спасти больную дочь из пожара.