 

Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

 27 июля, 14:19
подходящие темы
Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла
Фото с сайта globallookpress.com

Жительница Барабинска Новосибирской области делала селфи в новой многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла, сообщили корреспонденту Сиб.фм 27 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

В пресс-службе корреспонденту Сиб.фм сообщили, девушка умерла в подъезде жилого дома микрорайона Южный города Куйбышево Новосибирской области.

По информации издания «VN», девушка приехала вместе со своим молодым человеком в многоэтажный дом. Они хотели покататься на лифте и сделать селфи в кабине с зеркалом.

«Первоначальная версия о сердечном приступе не подтвердилась. Девушка просто подавилась жевательной резинкой, которую патологоанатомы обнаружили в лёгком. Причина смерти в любом случае не криминальная», – приводит издание рассказ сотрудника Куйбышевского межрайонного следственного комитета.

По сообщению издания, лифт в доме в тот день не работал.

Напомним, что в августе 2015 года школьница из Новокузнецкого района Кемеровской области получила ушиб мозга из-за наезда мотоциклиста в момент, когда она делала селфи на трассе.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Битвы на съёмочной площадке

 10 июля, 11:47 • колонка
Роман Арбитман
исследователь сериалов
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родительский день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети - в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошёл в женской колонии № 9.
 23 мая, 16:51 • интервью

Будь осторожен: это русская

Переводчица Элеонора Ларина-Кааби — об обнаружении на юге Франции дореволюционной России и о том, почему французская женщина подумает, прежде чем зайти в горящую избу.
самое популярное

Памяти Кехмана

 19 июля, 16:02 • колонка
Виктор Вилисов
театральный критик
 24 июля, 12:07 • новость

Синоптики обещают в Новосибирске августовские заморозки

Летние заморозки могут прийти в Новосибирскую область и соседние регионы в августе, а в ближайшие дни в Новосибирске сохранится тёплая погода с проливными дождями и грозами.
 20 июля, 12:43 • новость

Медведь гонялся за мотоциклистом под Новосибирском

В Северном районе Новосибирской области мотоциклиста преследовал медведь – департамент по охране животного мира занялся проверкой данного факта.
 19 июля, 07:05 • новость

Жительница Новосибирска предложила на «Авито» олимпийский факел «Сочи-2014»

Факел Сочинской олимпийской эстафеты появился в продаже на «Авито» – приобрести раритет можно за 225 тысяч рублей.
 19 июля, 18:45 • новость

Мэрия Новосибирска назвала улицы, на которых отключат горячую воду

В Новосибирске компания СИБЭКО запустит гидравлические испытания, в результате которых сотни домов останутся без горячей воды.
 17 июля, 13:03 • интервью

В России этого нет. А у них это в крови

Как уехать в Англию из Томска и открыть своё дело? Ольга, уже пять лет живущая в родном городе Шекспира, — о налогах, школьном образовании и вежливости, к которой трудно привыкнуть.
присоединяйтесь!
    