Жительница Новосибирской области отправилась делать селфи в лифте и умерла

Жительница Барабинска Новосибирской области делала селфи в новой многоэтажке, но начала задыхаться в подъезде и умерла, сообщили корреспонденту Сиб.фм 27 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

В пресс-службе корреспонденту Сиб.фм сообщили, девушка умерла в подъезде жилого дома микрорайона Южный города Куйбышево Новосибирской области.

По информации издания «VN», девушка приехала вместе со своим молодым человеком в многоэтажный дом. Они хотели покататься на лифте и сделать селфи в кабине с зеркалом.

«Первоначальная версия о сердечном приступе не подтвердилась. Девушка просто подавилась жевательной резинкой, которую патологоанатомы обнаружили в лёгком. Причина смерти в любом случае не криминальная», – приводит издание рассказ сотрудника Куйбышевского межрайонного следственного комитета.

По сообщению издания, лифт в доме в тот день не работал.

Напомним, что в августе 2015 года школьница из Новокузнецкого района Кемеровской области получила ушиб мозга из-за наезда мотоциклиста в момент, когда она делала селфи на трассе.