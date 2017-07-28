 

Авиакорпорация назвала сроки начала серийного производства самолёта МС-21

 28 июля, 16:34
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Авиакорпорация назвала сроки начала серийного производства самолёта МС-21
Фото с сайта irkut.com

Пресс-служба корпорации «Иркут» сообщила, что серийное производство нового российского самолёта МС-21 начнётся в конце 2017 года, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

«В конце 2017 года начнётся изготовление различных деталей для следующих пяти серийных самолетов МС-21», — сообщил официальный представитель корпорации «Иркут».

По его данным, в 2018 году планируется закончить производство лётных экземпляров и продолжить выпуск серийных самолётов.

В настоящее время один самолёт находится в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского) для проведения статистических испытаний, ещё один проходит лётные испытания. Полностью состыкован планер третьего опытного экземпляра самолёта, происходит сборка фюзеляжа четвёртого опытного самолёта, а также изготовление деталей для пятого.

Первый полёт МС-21 совершил 28 мая. В разных модификациях самолёт может принять на борт от 150 до 210 пассажиров. Максимальное расстояние, которое сможет преодолеть лайнер – пять тысяч километров. МС-21 придёт на смену Ту-154.

Напомним, Иркутский авиационный завод начал испытания российского самолёта МС-21в декабре 2016 года.

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