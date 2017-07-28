«Байкерский топор» длиной шесть метров появился на Алтае

Арт-объект «Байкерский топор» установлен в честь 150-летия города-курорта Белокуриха на Алтае, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения на сайте АО «Курорт Белокуриха».

27 июля компания «Прогресс» установила арт-объект «Байкерский топор» в честь 150-летия города-курорта Белокурихи, его разместили на дороге, ведущей к курорту «Белокурихе-2».



«Сегодня на серпантине в сторону "Белокурихи-2" своё место на постаменте занял "Байкерский топор". Арт-объект под авторством известного скульптора и ювелира Владимира Войчишина был изготовлен ООО АЗСМ "Прогресс" при участии АО "Курорт Белокуриха" и подарен городу-курорту Белокурихе в честь его 150-летия», - говорится в сообщении.

По информации агентства FlashSiberia, топор изготовлен из металла, его длина шесть метров, высота около 2,5 метра. Объект представляет собой увеличенную копию работы Войчишина «Байкер как икона», созданной из драгметаллов, она экспонируется в «Музее серебра» в Белокурихе. В этой работе использован бренд «Харли-Дэвидсон», а вдохновила скульптора на создание такого необычного объекта песня Пола Маккартни «Biker Like An Icon».

«…создаваемый в Алтайском крае курорт "Белокуриха-2" планируется сделать и центром притяжения для байкеров: здесь намерены проводить байк- и рок-фестивали, создать для них площадку, организовывать мотопробеги, оборудовать стоянку для байкеров, поставить на серпантине старинную антуражную АЗС», — отмечает издание.

«Белокуриха-2» — государственно-частный проект, реализующийся в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма». Проектная стоимость — 10 млрд рублей.

Напомним, что 21 июля стало известно, что на курорте «Белокуриха-2» строители начали возводить улицу для художников.