Цельный бивень мамонта за 85 тысяч рублей появился на новосибирском «Авито»

Житель Новосибирской области предложил купить бивень мамонта, найденный во время золотодобычи, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Житель Маслянино выставил на «Авито» свою находку – 56-килограммовый бивень мамонта. Длина бивня – 2 метра 50 сантиметров, диаметр около 15 сантиметров. Купить редкость можно за 85 тысяч рублей.

«1 000 000 000 лет. Вес очень большой и размеры так же. Продаётся в таком виде. Покупаете именно то, что на фото. Если вам этих фото не достаточно, я могу сделать другие (в другом ракурсе, микросъёмку)», – написал автор в объявлении.

Миллиард лет – это ошибка, пояснил корреспонденту Сиб.фм продавец бивня мамонта.

«Конечно, ему не миллиард, а около 40 тысяч лет, – поправился автор объявления. – Откуда он? Знаете, когда золото моют, снимают верхний слой породы. Вот так и нашли. Было больше, остался пока последний».

Продавец готов отправить бивень иногородним покупателям через «Почту России» или воспользоваться услугами транспортной компании, но только в пределах России.

«Есть гарантия отправления по территории РФ. За границу – нет, или своими путями», – уточнил продавец.

Помимо бивня мамонта, продавец выставил на продажу оконные наличники эпохи СССР, две старинные прялки, две винтажные телеги и несколько старых мотоциклов.

«Все мои лоты оригинальны. Даю гарантию возврата денежных средств и услуг почты», – подчеркнул продавец.

Напомним, в июле житель Новосибирска предложил на «Авито» связанный с именем маршала Жукова плащ.