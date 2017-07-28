 

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» с отделениями в Новосибирске

 28 июля, 16:13
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» с отделениями в Новосибирске
Фото с сайта banki.ru

Центральный банк России отозвал лицензию у «Югра»; в Новосибирске находится четыре отделения этого банка, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения пресс-службы Банка России.

По сообщению пресс-службы, отзыв лицензии у банка обоснован тем, что «Югра» полностью лишилась собственных средств и финансовая политика кредитной организации неэффективна.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра» 28 июля в связи с неисполнением кредитной организацией «Публичное акционерное общество "Югра"» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности капитала ниже двух процентов, снижением размера капитала ниже минимального значения уставного капитала.

По сообщению «Известий», 10 июля 2017 года ЦБ ввёл временную администрацию и трёхмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. После этого полномочия руководства и акционеров «Югры» были приостановлены, а Агентство по страхованию вкладов (АСВ) распорядилось начать выплаты вкладчикам банка.

После этого руководство «Югры» обратилось в арбитражный суд Москвы с требованием признать решения Центробанка незаконными.

Напомним, что в апреле 2017 года арбитражный суд признал красноярский банк «Енисей» банкротом.

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