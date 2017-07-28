Долгострой 22-летней давности завершится в Новосибирске в 2017 году

Девятиэтажный дом в центре Новосибирска будет завершён до конца 2017 года – его строительство началось ещё в 1995 году, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

По данным пресс-службы, 23 млн рублей из бюджетных средств будут направлены для завершения строительства многоквартирного дома на улице Сибирской, финансирование будет осуществляться из средств городского и областного бюджетов.

Строительство девятиэтажного жилого дома на улице Сибирской продолжалось с 1995 по 1998 годы, а в 2014 году для завершения стройки был сформирован жилищно-строительный кооператив. Около 70 дольщиков ждут своих квартир в течение 22 лет.

«Завершение строительства на этом объекте складывается из нескольких составляющих: мобилизовались сами дольщики, затем включился механизм субсидирования на подключение объекта к теплу, воде, электроэнергии, благоустройству и установке лифтов», – передала пресс-служба мэрии слова начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева.

В Новосибирске остаются недостроенными 42 объекта – это треть от общего количества долгостроев по Сибирскому федеральному округу. В 2017 году в планах города — сдать 13 проблемных объектов.

Напомним, 26 июля мэрия Новосибирска отчиталась о «решении проблемы» обманутых дольщиков.