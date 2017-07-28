Два подростка и взрослый погибли в перевернувшемся под Томском автомобиле

Три человека погибло в ДТП на трассе в Томской области, в том числе два 17-летних пассажира, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Томской области.

Авария произошла во вторник, 27 июля, около 15:30, на подъезде к деревне Половинка опрокинулся «Рено Сандеро» с пятью молодыми людьми внутри.

Иномарка «Рено Сандеро» под управлением 18-летнего водителя двигалась со стороны села Моряковский Затон в сторону деревни Половинка. В шести километрах от деревни водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего автомобиль перевернулся.

Два 17-летних и один 21-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Известно, что водительский стаж юноши, находившегося за рулём, был менее одного года.

Томская полиция устанавливает обстоятельства случившегося и ищет очевидцев аварии.

Напомним, 27 июля смертельное ДТП унесло жизни двух детей на алтайской трассе.