 

Два подростка и взрослый погибли в перевернувшемся под Томском автомобиле

 28 июля, 13:13
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Два подростка и взрослый погибли в перевернувшемся под Томском автомобиле
Фото с сайта 70.мвд.рф

Три человека погибло в ДТП на трассе в Томской области, в том числе два 17-летних пассажира, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Томской области.

Авария произошла во вторник, 27 июля, около 15:30, на подъезде к деревне Половинка опрокинулся «Рено Сандеро» с пятью молодыми людьми внутри.

Иномарка «Рено Сандеро» под управлением 18-летнего водителя двигалась со стороны села Моряковский Затон в сторону деревни Половинка. В шести километрах от деревни водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, в результате чего автомобиль перевернулся.

Два 17-летних и один 21-летний пассажир скончались на месте до приезда скорой помощи. Известно, что водительский стаж юноши, находившегося за рулём, был менее одного года.

Томская полиция устанавливает обстоятельства случившегося и ищет очевидцев аварии.

Напомним, 27 июля смертельное ДТП унесло жизни двух детей на алтайской трассе.

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