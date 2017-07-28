Двое детей и двое взрослых из Новосибирска погибли в опрокинувшемся автомобиле на Алтае

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в аварии, которая произошла в Онгудайском районе Республики Алтай, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

По сообщению пресс-службы, в Онгудайском районе Республики Алтай, на 579-м километре автодороги Р-256 Чуйский тракт, на проезжей части опрокинулся автомобиль марки «ГАЗ». Водитель и три пассажира погибли на месте. По предварительным данным, 42-летний житель Новосибирска ехал со строны села Онгудай в направлении села Шебалино.

«На опасном повороте Семинского перевала водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части дороги с последующим съездом в кювет», – говорится в сообщении.

В автомобиле находились шестеро жителей Новосибирска. От полученных травм на месте аварии скончались водитель и три пассажира – женщина 1976 года рождения и двое детей (мальчик и девочка 10 и 13 лет). В больницу с травмами средней тяжести доставили ещё двух пассажиров – мужчину и женщину.

Напомним, что в июле 2017 года два подростка и взрослый погибли в перевернувшемся под Томском автомобиле.