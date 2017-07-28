 

Имеющий 10 судимостей в 29 лет житель Кузбасса попался на краже кошельков

 28 июля, 17:28
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Имеющий 10 судимостей в 29 лет житель Кузбасса попался на краже кошельков
Фото с сайта globallookpress.com

Молодой человек через 10 дней после освобождения из мест лишения свободы вновь подозревается в двойной краже в Кемеровской области, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Сибирскому федеральному округу.

Правоохранители задержали 29-летнего жителя Кузбасса по подозрению в краже денег на вокзале у двух пожилых женщин.

В дежурную часть линейного отдела МВД по СФО на станции Ачинск обратилась 57-летняя женщина. Она рассказала, что на железнодорожном вокзале станции Тяжин из её кошелька пропали 3,2 тысячи рублей. На следующий день к правоохранителям обратилась 74-летняя женщина. Неизвестный вырвал у неё из рук дамскую сумочку и скрылся. В сумке было 11 тысяч рублей, накопленные пенсионеркой на посещение стоматолога.

Оперативники нашли злоумышленника, им оказался судимый 10 раз житель Кузбасса. Мужчина 10 дней назад освободился из мест лишения свободы. Деньги он успел потратить «на алкоголь и другие развлечения», сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент обвиняемый находится в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража») и частью 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Напомним, что 12 июля стало известно, что 20-летний парень предстанет перед судом за кражу 600 роз в Красноярском крае.

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