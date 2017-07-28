Крановщики протыкали надувные шары с высоты 54 метра в Омске

Соревнования крановщиков прошли в Омске на стройке жилого комплекса; участники должны были с высоты 54 метров проткнуть надувной шарик и забить бетонной плитой мяч в ворота, рассказал корреспонденту Сиб.фм 28 июля председатель союза строителей Омской области Николай Лицкевич.

На действующей стройке жилого комплекса в районе бывшего Сибзавода прошли соревнования среди операторов башенных кранов. Участники с высоты 54 метров должны были проткнуть надувной шарик, забить бетонной плитой мяч в ворота и вставить трубу в трубу.

«То, что соревнования проходили на действующей стройке никак не повлияло на объект. Он почти завершён и через короткое время кран будет перебазирован на другое место. Далеко не всякий мужчина поднимется на высоту 54 метров, там под ногами находится весь город. Крановщик – это очень тяжелая профессия», – рассказал Николай Лицкевич.

Напомним, что в июне 2016 года сибирские экскаваторщики разливали воду по стаканам ковшом.