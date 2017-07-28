 

Мама привела в полицию одну из поджигательниц уличного пианино в Новокузнецке

 28 июля, 18:21
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Мама привела в полицию одну из поджигательниц уличного пианино в Новокузнецке
Фото из группы «Уличное пианино в Арт-сквере» соцсети «ВКонтакте»

Две жительницы Новокузнецка Кемеровской области подожгли уличное пианино в городском «Арт-сквере»; обе девушки задержаны, одну из них привела в полицию мама, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения правоохранительного портала Кузбасса.

По сообщению портала, в отделение полиции пришла 40-летняя жительница Новокузнецка вместе с 17-летней дочерью. Женщина сообщила, что увидела в интернете видео, на котором две девушки подожгли пианино в «Арт-сквере» на улице Кирова. В одной из них она опознала дочь и решила привести её в полицию.

Пока мамы не было дома, девушка гуляла ночью с подругой по городу.

«Утром девушки зашли перекусить в павильон быстрого питания, где сняли со стены картину и скрылись. После этого они пришли в городской сквер. Там подруга совершила поджог пианино, а сама она снимала происходящее на телефон», – говорится в сообщении.

Вторую девушку полицейские тоже задержали. 18-летняя жительница Новокузнецка рассказала, что подожгла пианино в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в октябре 2015 года два туриста из Канады в кругосветном путешествии автостопом добрались до Новокузнецка и переночевали, по оценке подвозивших их водителей, в «самом опасном районе» города.

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