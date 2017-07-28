 

Новосибирские учёные доказали эффективность корня солодки в борьбе с гриппом А

 28 июля, 13:58
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Новосибирские учёные доказали эффективность корня солодки в борьбе с гриппом А
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские химики синтезировали вещество, которое содержится в корнях солодки; они выяснили, что оно хорошо борется с вирусом гриппа А и предотвращает развитие осложнений, связанных с инфицированием, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения издания «Наука в Сибири».

Соединение солоксолон метил — полусинетическое производное глицирретовой кислоты, содержащейся в корнях солодки. Оно показало высокую активность против вируса гриппа А. Также они выяснили, что соединение снижает концентрацию вируса и предотвращает развитие осложнений, связанных с инфицированием.

В Новосибирском институте органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН путём направленной химической трансформации молекулы глицирретовой кислоты был синтезирован ряд новых производных. Исследование показало, что одно из них проявляет эффективное действие против вируса гриппа.

«Мы продемонстрировали, что солоксолон метил вызывает снижение концентрации вируса invitro, задерживая ранние этапы его развития, а именно, препятствуя связыванию вируса с клеткой-хозяином и проникновению внутрь неё», – сообщила старший научный сотрудник ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Евгения Логашенко.

Учёные показали, что солоксолон метил снижает количество вируса в лёгких инфицированных мышей, а также препятствует развитию в этом органе патологических изменений, приводящих к пневмонии.

По сообщению издания, соединение может быть использовано в дальнейшем в качестве базы для создания нового лекарственного препарата, обладающего комплексным действием.

Напомним, что в марте 2017 года томские учёные предложили иммунный спрей вместо прививок от гриппа.

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