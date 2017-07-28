Оппозиционер Бойко опротестует отказ в регистрации на довыборах в новосибирское заксобрание

Избирком отказал руководителю новосибирского штаба Алексея Навального Сергею Бойко в регистрации кандидатом на довыборах в региональное заксобрание по округу № 21, оппозиционер собирается опротестовать решение в областном избиркоме и ЦИК, рассказал корреспонденту Сиб.фм 28 июля активист.

«Окружной избирком принял решение не регистрировать меня как кандидата, — сообщил Сергей Бойко. – Мы сумели подтвердить одну подпись, когда принесли копию паспорта человека, поставившего подпись за меня, — и то, наверное, потому, что в соцсетях начали смеяться: паспорт есть, а человека нет».

По словам оппозиционера, его помощники успели разыскать около 30 таких людей, данные паспортов которых были признаны недействительными. Также есть часть подписей, которые графолог счёл написанными одним человеком. По словам Бойко, он привёл в комиссию двух женщин, которые написали заявления о том, что подписи они делали сами, но рабочая группа избиркома решила, что прав графолог.

«Мы считаем, что справки УФМС и заключение графолога фальсифицированы, то есть они искусственно сделаны с ошибками, потому что такое количество ошибок случайно быть допущено не могло. Кандидат поставлен в условия, когда он за два дня должен найти десятки конкретных избирателей и непонятно что сделать, потому что полномочий взять копии их паспортов у меня нет, предоставить копии – это дело добровольное», — рассказал Бойко.

Активист планирует 29 июля получить письменное решение избиркома округа № 21 от отказе в регистрации и подать 31 июля жалобу в Новосибирскую областную избирательную комиссию.

«Честно скажу, я на облизбирком сильно не надеюсь, его представители на сегодняшнем заседании присутствовали и следили за заседанием окружной комиссии. Мы рассчитываем, что после областной комиссии сможем обратиться в ЦИК, и там уже можно будет правду поискать», — заключил Бойко.

Напомним, что 5 июля полицейские изъяли часть тиража агитационной газеты Алексея Навального в его новосибирском штабе.