Оштрафованные за видеообращение к Путину томские пенсионерки выйдут на полутораминутный митинг

Томские пенсионерки, оштрафованные за запись видеообращения к президенту России Владимиру Путину, выйдут на полутораминутный митинг, рассказала корреспонденту Сиб.фм 28 июля Галина Шергина.

По сообщению Галины Шергиной, 31 июля она планирует подать заявку на проведение митинга. Он будет длиться около полутора минут.

«Судья считает, что так как в законе не прописано, сколько должен длиться митинг, наша двухминутная акция считается, и поэтому нас можно судить по статье за нарушение проведения порядка митинга. То, что мы планируем, будет „благодарственной“ акция. Так мы благодарим за наши приговоры. Возможно, будем просить выдать медали судьям за издевательство над гражданами», – рассказала Галина Шергина.

Заявку женщины планируют подать на 10 человек. А митинг провести возле здания областного суда или прокуратуры области.

В июне 2017 года суд признал виновной Галину Шергину по статье 20.2. КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). 15 июня женщина записала сорокасекундное видеообращение к президенту России Владимиру Путину возле здания администрации Томской области. Вместе с ней были 12 местных жителей, они выступали против коррупции в правоохранительных органах.

В июле 2017 года Ленинский районный суд оштрафовал ещё одну участницу видеообращения, Елену Сосулину, на 5 тысяч рублей. 5 июля, в свой день рождения, женщина получила решение суда. А 24 июля врачи скорой помощи увезли из зала суда 70-летнюю Екатерину Гаврилину. Женщины предстали перед судом по тем же статьям, что и Галина Шергина.

Напомним, что в апреле 2016 года новосибирский активист заявил в полицию на Путина и пошёл гулять с плакатом «Путин — вор».