 

Полиция нашла у предпринимателя из Иркутской области 12 тонн контрафактного алкоголя

 28 июля, 12:31
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Полиция нашла у предпринимателя из Иркутской области 12 тонн контрафактного алкоголя
Фото с сайта globallookpress.com

Житель Братска наладил подпольное производство алкоголя – контрафактную продукцию он продавал под видом реально существующих марок, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Иркутской области.

По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, 37-летний житель Братска подозревается в изготовлении и реализации контрафактных спиртосодержащих напитков.

Следователи обнаружили у него специальное оборудование для розлива и смешивания продукции, а также канистры, коробки и пластиковые ёмкости. На складе у подозреваемого правоохранители нашли свыше 12 тысяч литров алкогольной продукции, маркированной поддельными федеральными марками.

В отношении жителя Братска возбудили уголовное дело по статье 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»). Максимальное наказание, предусмотренное статьёй – лишение свободы на срок до пяти лет. На данный момент суд избрал для него в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Напомним, в конце июля стало известно, что жительница Забайкалья пойдёт под суд за спаивание односельчан «Боярышником».

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