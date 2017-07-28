 

«Прапорщик Шматко» приедет на съёмки детского фильма в Новосибирск

 28 июля, 12:23
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«Прапорщик Шматко» приедет на съёмки детского фильма в Новосибирск
Фото с сайта soldat2912.beon.ru

Известный актёр Алексей Маклаков, сыгравший роль прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», снимется в фильме для детей новосибирской киностудии «Краски», узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения интернет-портала «ВашГород.ру».

27 июля новосибирская киностудия «Краски» начала съёмки фильма «Однажды в деревне» (#Накартошку). Сюжет нового фильма основан на весёлой и поучительной истории. Родители отправляют своих избалованных детей-девятиклассников «на картошку». Городским мажорам копаться в земле пришлось не по вкусу. Так начинается воспитательный процесс.

«Раньше мы снимали абстрактно: ездили на Алтай, на Черноморье, на Байкал, искали красивые места. А сейчас решили сделать картину про наш дом, про Сибирь — фильм станет нашим подарком к 80-летию области», — рассказал директор и продюсер киностудии «Краски» Денис Вязников.

Детские роли сыграют ученики киностудии, а взрослые роли — профессиональные актёры. Самый именитый среди них — Алексей Маклаков, знакомый российскому зрителю по сериалу «Солдаты», где он сыграл прапорщика Шматко. Маклаков также снялся в ряде других фильмов и сериалов — например, в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре».

Стоит отметить, что Маклаков — родом из Сибири, города Чаны Новосибирской области. Он окончил Новосибирское театральное училище, работал в Томском ТЮЗе, новосибирском театре «Красный факел». Кроме того, в фильме снимется актёр Сергей Новиков из «Красного факела».

Съёмки планируется завершить к 30 сентября. Вязников рассчитывает выйти с «деревенской» комедией в российский кинопрокат.

Напомним, в феврале журнал The Hollywood Reporter сообщил о том, что американский киноактёр Киану Ривз отправится в Сибирь, где будут проходить съёмки нового романтического триллера.

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