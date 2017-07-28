 

Сотрудницы омского авиапредприятия пытались похитить еду пассажиров

 28 июля, 07:37
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Сотрудницы омского авиапредприятия пытались похитить еду пассажиров
Фото с сайта gippokratlechit.com

Омские полицейские расследуют уголовное дело в отношении экспедитора бортового питания и двух фасовщиц одной из организаций авиапредприятия; женщины пытались вынести с предприятия несколько килограммов продуктов питания, которые предназначались для пассажиров, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения управления МВД на транспорте по Сибири.

По сообщению ведомства, женщины после окончания смены часть оставшихся продуктов сложили в личные сумочки, а часть спрятали под одежду. При выходе на контрольно-пропускном пункте сотрудники охраны попросили женщин пропустить сумки через рентген-установку.

«На мониторе высветились предметы, схожие с продуктами питания. Сотрудники охраны попросили работниц задержаться и вызвали сотрудников транспортной полиции. В ходе личного досмотра в дамских сумках и под одеждой были обнаружены и изъяты растительное масло, сыр, ветчина, колбасы, чай и многое другое. Женщины не стали ничего отрицать и сознались в хищении», – говорится в сообщении ведомства.

В ноябре 2016 года они также пытались вынести с территории авиапредприятия продукты. Тогда они понесли административное наказание.

Полицейские возбудили уголовные дела по статье 158.1 УК РФ («Мелкое хищение, совершённое лицом, подвергнутым административному наказанию»). Максимальное наказание по этой статье – один год лишения свободы.

Напомним, что в июне 2017 года житель алтайского села украл поросёнка ради подарка любимой.

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