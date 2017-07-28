 

Томская прокуратура добилась запрета пропагандирующего воровство в супермаркетах сайта

 28 июля, 19:22
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Томская прокуратура добилась запрета пропагандирующего воровство в супермаркетах сайта
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура Каргасокского района Томской области пресекла деятельность сайта, призывающего к мелкому воровству в супермаркетах, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной прокуратуры.

Томский прокурор обратил внимание на сайты так называемых «шоплифтеров», людей, увлекающихся кражей ради развлечения и острых ощущений.

«На указанных выше интернет-страницах администраторами групп организована поддержка шоплифтеров в виде инструкций по изготовлению сопутствующих шоплифтингу технических устройств и выдаче советов о безопасных способах совершения шоплифтинга. Здесь же участники сообщества делятся опытом и впечатлениями от процесса кражи», – передаёт пресс-служба ведомства.

Законом установлен прямой запрет на распространение информации, пропагандирующей совершение деяний, наказуемых в уголовном или административном порядке.

За свою деятельность шоплифтеры могут быть привлечены как к административной (статья 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение»), так и к уголовной (статья 158 УК РФ «Кража») ответственности.

Томский области суд удовлетворил требования прокуратуры и запретил доступ к данным ресурсам.

Напомним, 26 июля томские учёные заявили, что экстремистские сообщества в соцсетях адаптируются к запретам.

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