Томская прокуратура добилась запрета пропагандирующего воровство в супермаркетах сайта
28 июля, 19:22
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Прокуратура Каргасокского района Томской области пресекла деятельность сайта, призывающего к мелкому воровству в супермаркетах, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения региональной прокуратуры.
Томский прокурор обратил внимание на сайты так называемых «шоплифтеров», людей, увлекающихся кражей ради развлечения и острых ощущений.
«На указанных выше интернет-страницах администраторами групп организована поддержка шоплифтеров в виде инструкций по изготовлению сопутствующих шоплифтингу технических устройств и выдаче советов о безопасных способах совершения шоплифтинга. Здесь же участники сообщества делятся опытом и впечатлениями от процесса кражи», – передаёт пресс-служба ведомства.
Законом установлен прямой запрет на распространение информации, пропагандирующей совершение деяний, наказуемых в уголовном или административном порядке.
За свою деятельность шоплифтеры могут быть привлечены как к административной (статья 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение»), так и к уголовной (статья 158 УК РФ «Кража») ответственности.
Томский области суд удовлетворил требования прокуратуры и запретил доступ к данным ресурсам.
Напомним, 26 июля томские учёные заявили, что экстремистские сообщества в соцсетях адаптируются к запретам.