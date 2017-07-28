Закрытие полигона «Гусинобродский» поставит Новосибирск в безвыходное положение – вице-мэр

Новосибирская городская комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС обсудила предписание департамента Росприроднадзора по СФО о закрытии полигона для приёма коммунальных отходов «Гусинобродский» с 3 августа 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии.

Приостановление работы полигона «Гусинобродский» при отсутствии альтернативных площадок для захоронения отходов создаст угрозу возникновения чрезвычайной ситуации с вывозом отходов от жилого сектора, а также отходов предприятий и организаций правобережной части Новосибирска, говорится в сообщении.

Заседание комиссии прошло под председательством заместителя мэра Данияра Сафиуллина.

«Муниципалитет не может оставить сегодня эту ситуацию нерешённой, – сказал Данияр Сафиуллин. – Закрытие полигона поставит город в безвыходное положение».

Полигон «Гусинобродский» принимает твёрдые коммунальные отходы (ТКО) от 1,5 тысячи многоквартирных домов и 31,2 тысячи индивидуальных жилых домов правобережья города, а также от предприятий. За 2016 год полигоном принято 1,78 млн кубических метров отходов (45 % от всех отходов, поступивших на полигоны города).

Участники совещания отметили, что полигоны ООО «НовосибВторРесурс» и ГУП «ЖКХ ННЦ» принимают лишь 14,7 % от всех отходов. Поэтому в случае приёма дополнительных объёмов (вывозимых в настоящее время на полигон «Гусинобродский»), они будут переполнены.

Приостановление работы полигона создаст ряд проблем, считают в мэрии: на территории правобережья города будут происходить сбои с вывозом или полное прекращение вывоза ТКО от сектора индивидуальной жилой застройки, из контейнеров многоквартирных домов, муниципальных учреждений. Это приведёт к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки, увеличится поголовье крыс, мышей и прочих разносчиков инфекционных заболеваний как на территории города, так и в рекреационных зонах вокруг Новосибирска.

«Наша задача сегодня: не допустить резкого ухудшения экологической обстановки из-за отсутствия полигона для захоронения твёрдых коммунальных отходов в правобережной части города», — сказал Сафиуллин.

Мэрия предлагает продолжить эксплуатацию полигона в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, разработать и согласовать совместно с Росприроднадзором по СФО и департаментом природопользования и охраны окружающей среды Новосибирской области план аналитического контроля полигона «Гусинобродский», ускорить разработку плана рекультивации полигона.

По словам вице-мэра, закрытие «Гусинобродского» возможно после открытия альтернативного полигона, мощности которого будут соответствовать потребностям города.

Напомним, что 19 мая депутат горсовета Новосибирска Вячеслав Илюхин заявил, что в расходах на мусорную концессию не заложены средства на консервацию «Гусинобродского» полигона.