Замначальника отдела иркутского СК задержан по подозрению в получении взятки – СМИ

Заместитель руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Иркутской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

По сообщению агентства, сотрудника СК задержали в четверг сотрудники служб собственной безопасности региональных управлений МВД и СК.

«По данному уголовному делу также задержан оперуполномоченный полиции, – сообщил агентству неназванный источник. – Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере представителями полиции и СКР находится в производстве следственного управления по Сибирскому федеральному округу, дислоцированного в Новосибирске».

Напомним, что в январе 2017 года оперативники управления ФСБ по Алтайскому краю задержали заместителя начальника УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова в момент передачи ему 400 тысяч рублей в качестве части взятки.