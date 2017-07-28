Житель Кузбасса казацкой шашкой делил имущество после ссоры с женой

Полицейские задержали жителя города Берёзовский Кемеровской области, который поссорился с женой и начал делить казацкой шашкой стол, шкаф, телевизор и вазу, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции обратилась 64-летняя жительница года Берёзовский. Женщина сообщила, что муж угрожает разрубить её казацкой шашкой. По указанному адресу приехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские приехали и выяснили, что супруги поссорились и пьяный мужчина начал делить общее имущество. Он разрубил пополам шашкой стол, мебельный шкаф и телевизор, а также разбил вазу и угрожал убийством жене.

К приезду полицейских мужчина ушёл в магазин. Вскоре сотрудники полиции задержали его на одной из городских улиц, где он, размахивая шашкой, пугал прохожих. В сообщении отмечается, что 56-летний мужчина был судим за убийство. Сотрудники полиции выяснили, что задержанный купил шашку в интернете.

Полицейские отправили шашку на экспертизу. По её итогам возможно будет возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.

Также полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье —два года лишения свободы.

Напомним, что в декабре 2016 полиция обнаружила в квартире у жителя города Берёзовского Кемеровской области целый арсенал незаконно хранящегося оружия времён Гражданской войны, в коллекцию вошли находки, сделанные мужчиной на местах сражений армии Александра Колчака с большевиками.