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 28 июля, 19:51
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Житель Новосибирска тремя выстрелами убил жену и застрелился сам – СК
Фото с сайта globallookpress.com

Семейная ссора в Новосибирске обернулась гибелью обоих супругов – у мужа дома хранилось ружьё, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы управления регионального СКР.

Утром 28 июля в одной из квартир по улице Троллейной муж застрелил жену и покончил с собой. Кроме супругов дома никого не было.

Следователям удалось установить, что во время семейной ссоры 36-летний мужчина трижды выстрелил из нарезного охотничьего оружия «Вепрь» в свою 36-летнюю супругу. От ранений женщина скончалась на месте. После этого мужчина убил себя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На месте работают следователи, идёт опрос соседей семейной пары. В течение суток будут назначены судебно-медицинские, биологические и баллистическая экспертизы.

Напомним, в мае житель Красноярского края убил жену, дочь и себя.

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