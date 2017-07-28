Жительница Алтайского края получила полтора года колонии за кормление младенца сухим молоком

Суд в Алтайском крае признал местную жительницу виновной в смерти сына; женщина оставляла младенца своей матери, которая кормила его заменителем сухого молока, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения регионального управления СК.

По данным ведомства, 26-летняя жительница Алтайского края с июля по август 2016 года не обеспечивала полуторамесячного сына питанием и оставляла его матери.

«На время своего отсутствия обвиняемая также не передавала мальчику адаптированного детского питания, из-за чего младенец получал заменитель сухого молока, что негативно отражалось на его здоровье», – говорится в сообщении ведомства.

Из-за нарушения питания у мальчика развилось заболевание печени – он умер. Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Её приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Напомним, что в феврале 2015 года полиция задержала подозреваемую в убийстве четырёхлетнего ребёнка в Новосибирской области.