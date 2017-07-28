 

Жительница Кузбасса оказала подруге с фейкового аккаунта «магические услуги» на 53 тысячи рублей

 28 июля, 14:29
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Жительница Кузбасса оказала подруге с фейкового аккаунта «магические услуги» на 53 тысячи рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Кузбасский суд вынес обвинительный приговор женщине, обманувшей свою одинокую подругу, узнал 28 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Кемеровской области.

41-летняя жительница Новокузнецка порекомендовала подруге в качестве «мага» саму себя. Она знала, что от подруги ушёл молодой человек, и разработала план. Она зарегистрировала в соцсети «ВКонтакте» вторую страницу и написала своей подруге под видом целительницы. Кроме того, обвиняемая сама же порекомендовала подруге «целительницу», сославшись, что та ей хорошо помогла.

Виртуальная целительница оказывала на приятельницу психологическое давление и вымогала за свои вымышленные услуги деньги, украшения и мобильные телефоны. Потерпевшая была вынуждена брать кредиты, чтобы рассчитаться с колдуньей. Общая сумма потраченных на целительницу средств составила 53 тысячи рублей.

Когда женщина поняла, что её обманывают, она обратилась в правоохранительные органы. «Целительницу» разыскали и разоблачили. Однако в суде женщина не признала вину целиком, заявив, что сумма поборов была меньше.

27 июля состоялось слушание по делу подозреваемой. Новоильинский районный суд Новокузнецка признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»), и назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Кроме того, с обвиняемой взыскали 51 тысячу рублей за причинённый подруге ущерб.

Напомним, в июне стало известно, что кузбасская пенсионерка отдала экстрасенсам 5,7 млн рублей за общение по телефону.

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