 

Жительница Забайкалья пойдёт под суд за спаивание односельчан «Боярышником»

 28 июля, 08:31
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Жительница Забайкалья пойдёт под суд за спаивание односельчан «Боярышником»
Фото с сайта globallookpress.com

Прокуратура в Забайкальском крае обвинила жительницу Акшинского района в незаконной реализации лосьона «Боярышник» в качестве алкогольной продукции, узнал корреспондент Сиб.фм 28 июля из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По версии следствия, 49-летняя сельская жительница закупала оптовыми партиями лосьон «Боярышник», а затем реализовывала его в розницу из своего дома соседям и другим жителям родного села по цене, в 2,5 раза превышающей оптовую.

«Только на последней реализованной партии предприимчивая женщина заработала 9 тысяч рублей. Торговку совершенно не смущал тот факт, что четыре месяца назад в Иркутске от аналогичного товара отравились десятки человек», — говорится в сообщении.

Эксперты исследовали реализованный обвиняемой лосьон «Боярышник» и обнаружили содержание потенциально опасных химических и биологических веществ. Употребление его в качестве алкоголя может повлечь вред здоровью и даже жизни.

Уголовное дело направлено прокуратурой района для рассмотрения в суд.

Напомним, что в декабре 2016 года полиция нашла цех розлива ядовитого «Боярышника» после того, как от отравления умер 41 человек.

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