Школьник ушёл из дома и исчез под Новосибирском

Новосибирские волонтёры и полицейские ищут 17-летнего подростка, который ушёл из дома три дня назад и пропал, сообщил корреспонденту Сиб.фм 29 июля руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

26 июля в посёлке Новом Новосибирского района ушёл из дома и не вернулся 17-летний Артемий Якобий. По словам родителей, в 8:00 сына уже не было дома.

«Мы несколько часов общались с мамой Артемия. Судя по её словам, видимых причин для ухода Артемия из дома не было. Ни с кем он не ссорился дома», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Павел Злобин.

Ориентировка поискового отряда «Маяк»

Волонтёры распространили ориентировки с приметами пропавшего школьника. Ростом он 182 см, худощавого телосложения, волосы прямые, русые — длиной до плеч, глаза зелёного цвета. Артемий был одет в тёмно-оливковую толстовку на замке, белую рубашку с коротким рукавом, тёмно-синие джинсы и чёрные полукеды с оранжевой вставкой.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении подростка, волонтёры просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 102, с мобильного 020, или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-0911.

Напомним, в апреле в новосибирском Академгородке 17-летняя девушка отправилась на курсы немецкого языка и пропала.