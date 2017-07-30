Тело мастера спорта по вольной борьбе найдено на берегу Байкала

В Бурятии во время драки убили мастера спорта международного класса по вольной борьбе, двукратного победителя первенства Европы среди юниоров Юрия Власко – тело спортсмена найдено на берегу Байкала, узнал 30 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Следственного комитета РФ.

В субботу, 29 июля, ранним утром около 05:00 на берегу Байкала было найдено тело 20-летнего спортсмена Юрия Власко.

Следственный комитет установил, что накануне в Улан-Удэ проходил борцовский турнир, после которого пятеро спортсменов по приглашению местного молодого борца на автомобилях поехали к Байкалу. Они остановились на берегу возле села Горячинска, отдыхали без употребления алкоголя.

Ночью между местным борцом и отдыхавшими на берегу неизвестными произошёл конфликт, который быстро перерос в массовую драку. Во время драки Юрия Власко несколько раз ударили ножом, раны оказались смертельными. Нападавшие после этого скрылись с места происшествия.

По данному факту следственным комитетом по Республике Бурятии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«Следственно-оперативной группой установлены очевидцы происшествия и свидетели преступления, показания которых сейчас фиксируются и сопоставляются с другими доказательствами. Расследование проводится в тесном взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и других подразделений полиции», – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в 2015 году 67-летний слесарь признался в убийстве чемпиона по карате.