 

Тигрята родились в Барнаульском зоопарке к Международному дню тигра

 30 июля, 18:22
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Тигрята родились в Барнаульском зоопарке к Международному дню тигра
Фото со страницы зоопарка «Лесная сказка» в соцсети «ВКонтакте»

В Барнаульском зоопарке отпраздновали Международный день тигра, накануне тигрица Багира принесла троих детёнышей, узнал 30 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте зоопарка «Лесная сказка».

День амурского тигра прошёл в зоопарке «Лесная сказка» 29 июля, а 27 июля пара взрослых тигров Багира и Шерхан обзавелась потомством.

Тигрята родили в три часа ночи, уже известно, что два тигрёнка женского пола и один мужского. Имена им ещё не выбрали – по традиции зоопарк предложил это сделать своим гостям.

О прибавлении дирекция зоопарка сообщила прямо во время праздника. Гости в костюмах тигра имели право в этот день на бесплатный вход. В программе были спортивные соревнования «Прыжок тигра», квест «По следу тигра», также посетители стали свидетелями показательного кормления тигров.

Целью Международного дня тигров является информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты, а также воспитание бережного отношения к природе.

Напомним, 1 июня тигрята родились в зоопарке под Омском.

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