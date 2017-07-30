Тигрята родились в Барнаульском зоопарке к Международному дню тигра

В Барнаульском зоопарке отпраздновали Международный день тигра, накануне тигрица Багира принесла троих детёнышей, узнал 30 июля корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте зоопарка «Лесная сказка».

День амурского тигра прошёл в зоопарке «Лесная сказка» 29 июля, а 27 июля пара взрослых тигров Багира и Шерхан обзавелась потомством.

Тигрята родили в три часа ночи, уже известно, что два тигрёнка женского пола и один мужского. Имена им ещё не выбрали – по традиции зоопарк предложил это сделать своим гостям.

О прибавлении дирекция зоопарка сообщила прямо во время праздника. Гости в костюмах тигра имели право в этот день на бесплатный вход. В программе были спортивные соревнования «Прыжок тигра», квест «По следу тигра», также посетители стали свидетелями показательного кормления тигров.

Целью Международного дня тигров является информирование общественности о проблеме исчезновения тигров и способах их защиты, а также воспитание бережного отношения к природе.

Напомним, 1 июня тигрята родились в зоопарке под Омском.